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Günübirlik turun adresi... Acele Yaylası
12 Temmuz 2018 00:10
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Günübirlik turun adresi... Acele Yaylası

GENEL BİLGİ VE NEDEN GİTMELİ ?

Yağmurlar geçti ve yaz gerçek yüzünü göstermeye başladı. Tüm ülkede genel olarak yükselen sıcaklıklar, deniz kenarını bile çekilmez kılıyor. Eski bir gelenek olan yaylaya gitmek için güzel bir rota önerimiz var. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlerin ortasında yer alan Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, serin yaylalar sizi bekliyor. İster sadece birini gezebilir, konaklama yapabilir veya doğa yürüyüşleri ve balıkçılık yapabilirsiniz.

ACELLE YAYLASI

Acelle yaylası dağların arasında küçük bir yerleşim yeri olarak bilinmeye başlamış. Kışın sadece bir iki evde yaşayanlar oluyor. Yayla, çoğu yayladan farklı olarak içerisinde akarsu ve şelale de barındırıyor. Yaklaşık 1300 metre yükseklikte olan yayla yazın en sıcak günlerinde dahi serin.

Yayla üzerinde doğa yürüyüşleri yapabileceğiniz bir çok yer mevcut. Kışları yaban hayatının canlı olduğu yerde yazın daha güvenli bir ortam oluşuyor. Yayla içerisindeki yerleşimin içinden geçen derelerin gölet oluşturduğu kısımlarda ise balık tutabilirsiniz. Yayla yolunu takip edip karşı köşesine doğru devam ederseniz, şelaleyi de bulabilirsiniz. Gayet kolay bir yerde.

Temiz hava, yeni bir yer keşfetmek, yazın sıcağından kaçmak adına güzel bir hafta sonu etkinliği yapacaksanız, Acelle yaylası inanılmaz. Yaylada kışın bazı kesintiler olsa da, genelde telefonlar hep çekebiliyor. Yaylaya ulaşan yol ise gayet düzgün bir asfalt. Yaylaya giriş yaptıktan sonra asfalt, mıcır ve bazen toprak yollar devam ediyor. Köy içinde gezi için alçak arabalar sorun yaşatabilir.

Acelle yaylasında her Temmuz ayının son haftası şenlikler yapılıyor. Şenliğe denk gelerek bir çok konser etkinlikliği görebilirsiniz. Yayla, Akyazı ilçe merkezine yaklaşık olarak 45 km mesafede bulunuyor.

Konaklama

Yaylada ne yazık ki konaklama alanı bulunmuyor. Sadece çadırınız ile gidebilirsiniz. Konaklama için tek alternatif 10 km kadar yakında bulunan Sultanpınar yaylasında kalmak. Sultanpınar Yaylasında bir pansiyon mevcut.

Yeme-İçme

Yaylada kafe ve restoran tarzı bir yer bulma imkanınız yok. Piknik veya mangal... Yaylada yapılacak en güzel etkinliktir. Yayla'ya varmadan önce Akyazı veya Kuzuluktan alışverişlerinizi yapabilirsiniz.

Yaylaya çıkmadan önce veya dönüşte bir şeyler yemek isterseniz seçenekler mevcut. Akyazı, yaylaları kadar Alabalığıyla da ünlü. Birbirinden güzel restoranlar mevcut. Orman ile iç içe kurulmuş alabalık tesislerinde ailece vakit geçirebilir, temiz hava alabilirsiniz.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMLAR VE İMKANLAR

Yayla'ya toplu taşıma ile ulaşmanız imkansız. Akyazı veya Kuzuluk'a kadar toplu taşıma ile ulaşabilir, oradan da araç kiralayabilirsiniz.

Yaylayı gördükten sonra konaklamak için Kuzuluk Kaplıcalarını da tercih edebilirsiniz. Şifalı suların üstüne kurulmuş tesisler her yıl binlerce insanı tedavi veya tatil amaçlı ağırlıyor. Eğer gezinize böyle bir tarz eklemek isterseniz çok sayıda kaplıca seçeneğiniz de mevcut.

Kuzuluk, turistik bir yer olduğu için günübirlik aktiviteler konusunda da zengin. Kuzuluk'ta atv turu, atv safari gibi etkinliklere de dahil olabilirsiniz. Şehir içinde ise her türlü ihtiyacınız için marketler ve diğer dükkanlar mevcut.

Acelle Yaylasına Nasıl Gidilir?

Yaylaya gidiş için konum aldığınızda Google da kayıtlı olan yer yanlış adres tarifi yapıyor. Eğer yaylaya gidecekseniz "Beldibi" köyüne adres tarifi alın. Kuzuluktan sonra devam eden Adapazarı-Mudurnu yolunu takip ettikten sonra bir köprü ile Mudurnu çayının üzerinden köye giriş yapacaksınız. Sola dönüp devam ettikten sonra tabelalar sizi yönlendirecektir.

Memurlar.Net - Özel

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