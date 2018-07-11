1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tacizci diye dövüldü, alacak-verecek kavgası çıktı

Adana'da kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu iddiasıyla bir grup tarafından dövülen ve o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınan M.A., alacaklı olduğu kişilerle yaşanan tartışma sırasında toplumun taciz hassasiyeti kullanılarak komploya uğradığını öne sürdü
11 Temmuz 2018 15:54
Yazdır
Tacizci diye dövüldü, alacak-verecek kavgası çıktı

Seyhan ilçesindeki Sümer Mahallesi'nde bulunan Bülent Angın Bulvarı'nda iddiaya göre, M.A. isimli şahıs kaldırımda cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı iddiasıyla bir grup tarafından dövüldü.

M.A'nın darp edildiği görüntüler, aynı gruptan biri tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

MAĞDUR OLDUM

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yapan M.A. mağdur olduğunu belirterek, "Bir grup arkadaşımızla beraber alacağımız olan kişinin iş yerine gittik.

Daha sonra çıkan tartışmada arkadaşlarıma saldırdılar. Yaralanan arkadaşlarım olay yerinden uzaklaşınca orada bir tek ben kaldım.

Daha sonra çevredeki vatandaşların dikkatini çekmek ve saldırıyı kabul edilebilir kılmak için 'bu şahıs tacizci' diye bağırarak bana saldırdılar.

Cinsel organıma ve yüzüme vurup küfür ettiler. Toplumda son günlerde yaygınlaşan çocuk tacizi hassasiyetini benim üzerimde suistimal ettiler.

Olayla ilgili karakolda ifademi verdim. Söz edildiği gibi bir olay olsaydı şu anda tutuklu bulunurdum" dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,933 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSİ arazisine kenevir ekerken yakalandı
12 Temmuz 2018 18:05		 Tarihi çarşıda göçük! 1 ölü 4 yaralı
12 Temmuz 2018 17:53
Kanser hastası, hastanenin 6'ncı katından düşerek öldü
12 Temmuz 2018 17:10		 İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı
12 Temmuz 2018 16:25
Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis
12 Temmuz 2018 15:07		 Paralarını alamayınca kule vincine çıkıp kendilerini yakmak istediler
12 Temmuz 2018 14:21
Leyla'nın babası: Leyla o katile rahat vermeyecek
12 Temmuz 2018 13:34		 Eylül'ü bulan 'Abrek' Evrim'i de arıyor
12 Temmuz 2018 13:26
Minik Leyla'nın elbiseleri tarlada bulundu
12 Temmuz 2018 11:52		 Polisin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis cezası
12 Temmuz 2018 10:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
17.30 1
zamanı gelince gitmek 10
Cristiano Ronaldo 2
frau m.a.p 2
tarım bakanlığını beklemiyordum 1
vurdumduymaz 3
10.07.2018 fransa vs belçika maçı 1
sıcağı sıcağına hissetmek 2
barış atay 1
AK PARTİ 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam