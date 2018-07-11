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Kalın: NSU davası kararı tatmin edici olmaktan uzaktır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NSU davası kararına ilişkin "Bu karar, tatmin edici olmaktan uzaktır." dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NSU davası kararına ilişkin "Bu karar, tatmin edici olmaktan uzaktır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şöyle devam etti:
"Maalesef Almanya NSU davasında ırkçılığa ve ırkçılara yeteri kadar güçlü bir karşı koyuş göstermeyerek samimiyet testinden geçememiştir. Alman makamlarından Almanya'da ve Avrupa'da artan ırkçılıkla tavizsiz bir şekilde mücadele etmelerini, bu kapsamda özellikle siyasetçilerin ve medyanın sağduyu ile davranmasını beklediğimizi vurgulamak istiyoruz."
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