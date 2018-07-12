1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Devlet Tiyatroları kapatılıyor' haberlerine açıklama geldi

Yayımlanan KHK ile Cumhurbaşkanı'na bağlanan Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi hakkında "Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor" şeklinde yayılan haberler üzerine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden ve Devlet Tiyatroları'ndan açıklama yapıldı
12 Temmuz 2018 00:27
Yazdır
'Devlet Tiyatroları kapatılıyor' haberlerine açıklama geldi

Yayımlanan 703 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanı'na bağlanan Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi hakkında "Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kapatılıyor" şeklinde yayılan haberler üzerine Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan bir açıklama yaptı.

Karahan, "Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

"Bazı basın organları ve sosyal medyada dile getirilen 'Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları kapatılıyor' şeklinde yapılan haberler asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Yeni sisteme geçiş sürecinde Devlet Opera ve Balesi 'Bağlı Kuruluş' olması sebebi ile aynı statüdeki diğer kuruluşlar gibi önümüzdeki dönemde yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sistemdeki yeni statüleri ile faaliyetlerine aynı şekilde devam edecektir.

Dünyada çok az ülkeye nasip olan köklü bir opera ve bale geleneğine sahip ülkemizde bu güzide kurumlarımızın faaliyetleri hiçbir aksamaya uğramadan aynı şevk, heyecan ve başarı ile devam etmektedir."

DEVLET TİYATROLARI'NDAN YALANLAMA

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nce, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür" değerlendirmesi yapıldı.

DT Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur" ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anlaşılacağı üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün kapatılması söz konusu değildir. Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi kuruluş kanunlarında yapılan değişikliklerle, her iki kurumun da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek, Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Devlet Tiyatrosu'nun iç ve yönetim işleri Cumhurbaşkanı'nca çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.
Memurlar.Net
Bu haber 5,452 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3784 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı
12 Temmuz 2018 18:22		 Güneş enerjili bisikletle Fransa'dan Erzincan'a geldiler
12 Temmuz 2018 17:44
Somalı madenci yakınları Ankara yolunda
12 Temmuz 2018 17:39		 KPSS giriş belgeleri yayımlandı
12 Temmuz 2018 16:28
Sıcak hava asfaltı eritti
12 Temmuz 2018 16:01		 Afyonkarahisar'ın 'rengarenk' tarihi evleri
12 Temmuz 2018 15:31
Twitter'da takipçi sayınız düşebilir
12 Temmuz 2018 15:11		 Suriyeli sığınmacılara Türkçe eğitimi verilecek
12 Temmuz 2018 14:49
Google bile şaşırdı: Milyonda bir ihtimal gerçek oldu
12 Temmuz 2018 14:01		 Alzheimer'ın çaresi aspirin mi?
12 Temmuz 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
recep tayyip erdoğan için para bastırılması 1
karnıyarık 7
insanın saçı bile ağır geliyor bazen 4
düşünmeden yazmak 1
ayla 1
arçelik 1
wells fargo 1
eden hazard 1
fargo 4
barış alıcı 4
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam