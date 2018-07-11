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Kışlada kavga... 1 asker hayatını kaybetti
Batman'da Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli iki asker arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahla vurulan bir asker hayatını kaybetti
Batman'ın Beşiri İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Er Yasir Eryiğit'in silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 2 jandarma er arasında dün saat 22.30 sıralarında tartışma çıktığı ve G3 silahla ateş edilmesi sonucu Jandarma Er Yasir Eryiğit'in yaralandığı belirtildi.
Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılan Eryiğit'in müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Eryiğit'in cenazesinin, otopsinin ardından törenle İstanbul'a uğurlanacağı öğrenildi.
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