|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Giresun'da denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu
Giresun'da serinlemek için denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri ekiplerce kurtarıldı
Giresun'un Piraziz ilçesinde denize giren 3 çocuktan 2'si boğuldu, biri ekiplerce kurtarılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Eğrice mevkisinde 2'si kardeş biri kuzen oldukları öğrenilen 8-10 yaşlarındaki 3 çocuk serinlemek için denize girdi.
Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, AKUT, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Arama çalışmalarında ekipler bir çocuğa sağ, ikisinin ise cesedine ulaştı.
Kurtarılan çocuk, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bu haber 1,207 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI