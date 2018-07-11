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Erdoğan: Dolar düşecek göreceksiniz
Başkan Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Dolar'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Dolar'ın durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Siz kabineyi açıklamadan dolar kuru 4.50'ye kadar geriledi. Sonra 4.75'e fırlatıldı. Hazinenin ihalesinde faiz yüzde 20 civarında gerçekleşti. Yeni sistem başlarken negatif operasyon çekildiği kanaatinde misiniz?
Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Yeminden sonra devir teslim başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki faizin de düştüğünü göreceğiz. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır. Yüksek faiz, istihdamda düşüşü de beraberinde getirebiliyor. Yatırımcılar, gerçek girişimcilerin, yatırımlarını geliştirmeleri, istihdamlarını artırmaları, elbette kendilerine imkan sunulmasıyla mümkündür. Bu işi sadece devlet bankalarının sırtına yükleyemeyiz.
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