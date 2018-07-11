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Erdoğan'ın isteyip de, Kabine'ye alamadığı 2 Bakan
Başkan Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, iki bakandan çok memnun olduğunu ama kabineye alamadığını açıkladı
Başkan Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC'ye yaptı. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, iki bakandan çok memnun olduğunu ama kabineye alamadığını açıkladı.
İŞTE ERDOĞAN'NIN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI
Fatma Betül Sayan Kaya Hanım'dan, Jülide Sarıeroğlu'ndan da çok memnundum; ama parlamentodan kabineye çok fazla isim çekmeyelim istedik.
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