Bir su kuyusu açtır, su gibi aziz ol

Bu bir ilandır.

Dünya nüfusunun onda biri, yani yaklaşık 700 milyon insan temiz suya ulaşamıyor.

Yaklaşık 2 milyar insanın içtiği su hijyen kurallarına uymuyor.

Kirli suyun neden olduğu kolera, ishal ve tifo nedeniyle her gün yaklaşık 1000 çocuk ölüyor.

Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü nedeniyle her yıl hayatını kaybeden insan sayısı 2 milyonu geçiyor.

Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar günlük su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

İHH olarak genellikle Afrika'nın kırsal kesimlerinde, suyun olmadığı veya sağlıksız suların bulunduğu bölgelerde su kuyuları açarak bölgedeki halkın kullanımına sunuyoruz.

Temiz suya ulaşamayan insanlar yardımlarınızı bekliyor.