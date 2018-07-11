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Malatya'da dondurma fabrikasında yangın
Malatya'da bir dondurma fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Malatya'da İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde dondurma üretimi yapan fabrikanın ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri, 7 araç ve 35 personelle yangına müdahale ediyor.
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