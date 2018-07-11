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İBB Başkanı'na 61 milyon euro 'iç borçlanma' yetkisi tanındı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın inşaatı için Başkan Mevlüt Uysal'ı 61 milyon euro "iç borçlanma" yetkisi tanıdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın tamamlanması için Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a "iç borçlanma" yetkisi verdi.
İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü, belediyenin yatırım programında yer alan, "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatı, elekromekanik ve araç alım işi" için, yapımı iş sözleşme bedelinin kalan 61 milyon euro ve artı sigorta primi tutarında iç borçlanma yapılabilmesine karar verilmesini, borçlanmanın zaman, miktar ve şartlarını belirleme ile gerektiği takdirde teminat gösterme konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesini talep etti.
CHP'Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI
Plan Bütçe Komisyonu'nun olumlu değerlendirdiği talep, Meclis toplantısında ele alındı. İhale bedeli 152 milyon 998 bin 679 euro olan ve daha önce 100 milyon avro borçlanarak inşaatına başlanan "Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatı, elektromekanik ve araç alımı" için Belediye Başkanı'na 61 milyon euro "iç borçlanma" yetkisi verilmesi talebine CHP'li üyeler karşı çıktı.
Yapılan oylamada Başkan Mevlüt Uysal'a "iç borçlanma" yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek, Meclis'ten geçti.
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