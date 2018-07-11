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HSK ana kararnamesi 20 Temmuz'a kadar sonuçlanacak
11 Temmuz 2018 17:39
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HSK ana kararnamesi 20 Temmuz'a kadar sonuçlanacak

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, 2018 ana kararname sonuçlarının daha önce 11 Temmuz'da açıklanacağını belirtmişti. HSK, bugün yaptığı açıklamada 20 Temmuz'a kadar kararnamelerin sonuçlanacağını belirtti.

ADLİ VE İDARİ YARGI

2018 YILI ANA KARARNAMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, adli ve idari yargı 2018 yılı ana kararnamelerinin 11 Temmuz 2018 tarihine kadar ilan edileceği daha önce duyurulmuş ise de; kararnamelere ilişkin çalışmalar devam etmekte olduğundan söz konusu kararnamelerin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılması planlanmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.
Memurlar.Net
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