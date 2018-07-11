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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 artışla 191,70 liradan tamamladı
11 Temmuz 2018 17:44
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 313,00 lira, Cumhuriyet altını 1.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 yükselişle 191,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 189,00 189,20 191,50 191,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.245,00 1.265,00 1.262,00 1.282,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00 176,00 174,50 178,50
Lira(Tam) Ziynet 1.217,00 1.237,00 1.233,00 1.253,00
Yarım Ziynet 608,00 618,00 616,00 626,00
Çeyrek Ziynet 304,00 309,00 308,00 313,00
Anadolu Ajansı
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