Ebru Özkan'ın şartlı tahliye kararına itiraza red kararı

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, askeri savcılığın itiraz talebini reddederek Özkan hakkındaki şartlı tahliye kararının uygulanmasına karar verdi.

Özkan tahliye edilecek ancak Türkiye'ye dönmesine izin verilmeyecek ve pasaportuna el konulacak. Özkan'ın yargılanması tutuksuz olarak devam edecek.