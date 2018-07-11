1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2019 yılı sonu

İstanbul'dan Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar devam edecek Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile bağlantı sağlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmalar sürüyor. Yolun 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu projede mühendislik harikaları olduğunu belirterek, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Burada mühendislik harikaları var. Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor" dedi
11 Temmuz 2018 18:55
Yazdır
Kuzey Marmara Otoyolu'nda hedef 2019 yılı sonu

Kuzey Marmara Otoyolu, toplam 430 kilometre uzunluğa sahip olacak. Avrupa yakasında 172 kilometrelik yol yapılırken, Anadolu kesiminde ise 258 kilometre yol inşa edilecek. Proje kapsamında trafiğe açılan Silivri-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Pendik güzergahının ardından, 2018 yılı sonuna kadar Pendik-Osmangazi Köprüsü arasındaki güzergahın da açılması planlanıyor. Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar gidecek otoyolun tamamının ise 2019 yılı sonunda trafiğe açılması hedefleniyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 14'ü Avrupa, 29'u Anadolu kesimlerinde olmak üzere toplam 43 kavşak bulunacak. Toplamda 8 tünel, 24 viyadük, 62 köprü, 78 alt geçit, 47 üst geçit ve 200 menfezin bulunacağı otoyolda, ayrıca 4 şerit ile dünyanın en geniş tünelleri inşa edilecek. Projenin 151 kilometrelik büyük bir bölümü Kocaeli kesiminde inşa ediliyor. Kocaeli kesiminde uzunlukları 1405 metre, 4 bin 159 metre, 371 metre, 2 bin 150 metre ve 1475 metre olan 5 tünel inşa edilecek.

'BAYRAMLARDAKİ SIKINTI BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAK'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, hedeflenen tarihten 12 ay önce inşaatının bitirilmesi planlanan Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında incelemelerde bulundu. Karayolları İstanbul 1'inci Bölge Müdürü İbrahim Halil Akgündüz'den bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, daha sonra 7'nci viyadüğün bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Başkan Karaosmanoğlu, "Özellikle İstanbul'dan bayram çıkışları, dönüşleri, cumartesi-pazar günleri İstanbul'dan çıkış ve dönüşlerde, Kocaeli'de çok büyük trafik problemleri yaşıyoruz. Gerek E-5 dediğimiz D-100 Karayolu'nda, gerek TEM'de trafik problemi had safhada oluyor. Bu problemin halledilmesi için Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir an önce hayata geçmesi gerekiyordu. Bununla ilgili proje çalışmaları yıllarca sürdü. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yap-işlet-devret modeliyle ihalesi yapıldı ve çok kısa bir süre içinde inşallah 2018'in sonunda önemli bir bölümü biterek hizmete açılacak. 2019'un sonunda da tamamen, 200 kilometreye yakın, bu büyük inşaat bitecek. Bittiği zaman Kocaeli şehir içi ulaşımında bize çok büyük bir rahatlık getirecek. Bayram dönemlerinde İstanbul yolunda yaşadığımız sıkıntıyı büyük ölçüde azaltacak olan çok önemli dev bir projedir" diye konuştu.

'BURADA MÜHENDİSLİK HARİKALARI VAR'

Projenin çok hızlı bir şekilde tamamlandığına dikkat çeken Karaosmanoğlu, "Türkiye'nin kalkınmasına, Türkiye'nin gelişmesine bu projenin hızı bir örnektir. Çok kısa bir sürede bitiriliyor. 24 saat üzerinden çalışıyor buradaki ekipler. Bittiği zaman Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin gururu olacak büyük bir eseri tamamlamış olacağız. Burada mühendislik harikaları var. Türkiye'nin, belki de dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri yapılıyor. Yani tünel anlamında dünyada en fazla 3 şerit var. Burada yapılan tüneller 4 şeritli olarak yapılıyor. Bu bir mühendislik harikasıdır. Tabii bunun değerini, ne kadar harika bir çalışma olduğunu mühendisler daha iyi biliyorlardır. Bu proje tamamlandığı zaman hem Türkiye hem Kocaeli açısından çok büyük bir eseri tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 2,244 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor
12 Temmuz 2018 17:50		 Düzbağ Projesi'nin çoğu bitti azı kaldı
12 Temmuz 2018 16:55
ANKA-S için kritik teslimat
12 Temmuz 2018 14:47		 Patates fiyatları düşüşe geçti
12 Temmuz 2018 14:15
Siyah incir ihracatında hedef 50 milyon dolar
12 Temmuz 2018 13:33		 '2,5 yapraklı organik yeşil çay'ın ünü sınırları aştı
12 Temmuz 2018 13:24
Dolar ne kadar?
12 Temmuz 2018 12:06		 Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
12 Temmuz 2018 11:09
Ar-Ge faaliyetleri için harcama 2017 yılında yüzde 17.5 arttı
12 Temmuz 2018 10:46		 Kurban fiyatları belli oldu
12 Temmuz 2018 10:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
berke özer 1
wells fargo 1
sıkılmak 1
hırvatistan 3
çaylaklara tavsiyeler 3
susmak 4
denemekte fayda var 4
sultan 1
cumartesi gecesi evde oturan insan 1
EKMEK 6
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam