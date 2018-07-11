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Antalya'da otobüs sürücüsüne saldıran yolcu Ankara'da yakalandı
Hareket halindeki otobüsün şoförü ile kavga eden kişi, başkentteki iş yerinde yakalandı
Antalya'da hareket halindeki otobüsün şoförüne saldıran kişi, Ankara'da çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 7 Temmuz'da Antalya'da, hareket halindeki otobüsün şoförü ile kavga eden Volkan E, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı iş yerinde yakalandı.
Volkan E'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Kavga, aracın güvenlik kamerasına yansımıştı
Antalya'da özel halk otobüsüne binen Volkan E. ile şoför arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Kavga anları, otobüsteki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.Seyir halindeki otobüsün şoförüne saldırı
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