FETÖ'nün firari 'Malatya imamı' ABD'den istenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan örgütün "Malatya imamı" Eyyüp Doğan'ın iadesi için Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince dosya hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, New Jersey eyaletinin Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenen, çalışanlarıyla konuşan ve öptüğü ABD bayrağını iş yerine asan Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın görüntülerinin bir süre önce AA objektiflerine yansımasının ardından yanında bulunan kişinin de FETÖ'nün "Malatya il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere hazırlanan dosyada, ABD ile Türkiye arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması çerçevesinde firari Doğan'ın ABD'den istenmesi talep edildi.

Mahkemece 20 Kasım 2017'de karara bağlanan davada, aralarında Eyyüp Doğan'dan sonraki il imamlarının da bulunduğu 13'ü tutuklu 20 sanığa 4 yıl 2 ay 15 gün ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari Eyyüp Doğan ile 5 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından "bölge imamı" olarak görevlendirildiği belirlenmişti.