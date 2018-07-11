1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün firari 'Malatya imamı' ABD'den istenecek

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan firari Eyyüp Doğan'ın iadesi için dosya hazırlandı. Adalet Bakanlığına gönderilecek dosyada, ABD'den istenmesi talep edildi
11 Temmuz 2018 18:06
Yazdır
FETÖ'nün firari 'Malatya imamı' ABD'den istenecek

Anadolu Ajansı (AA) tarafından ABD'nin New Jersey eyaletinde görüntülenen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanında bulunan örgütün "Malatya imamı" Eyyüp Doğan'ın iadesi için Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince dosya hazırlandı.

Alınan bilgiye göre, New Jersey eyaletinin Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan iş yerinde müşterilerle ilgilenen, çalışanlarıyla konuşan ve öptüğü ABD bayrağını iş yerine asan Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın görüntülerinin bir süre önce AA objektiflerine yansımasının ardından yanında bulunan kişinin de FETÖ'nün "Malatya il imamı" Eyyüp Doğan olduğu belirlendi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere hazırlanan dosyada, ABD ile Türkiye arasındaki suçluların karşılıklı iadesi anlaşması çerçevesinde firari Doğan'ın ABD'den istenmesi talep edildi.

Mahkemece 20 Kasım 2017'de karara bağlanan davada, aralarında Eyyüp Doğan'dan sonraki il imamlarının da bulunduğu 13'ü tutuklu 20 sanığa 4 yıl 2 ay 15 gün ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, haklarında yakalama kararı bulunan firari Eyyüp Doğan ile 5 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

Eyyüp Doğan'ın 2007-2014 yılları arasında Malatya'da örgütün il imamlığını yaptıktan sonra Gaziantep'e örgüt tarafından "bölge imamı" olarak görevlendirildiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,492 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şırnak ve Mardin'de 5 terörist teslim oldu
12 Temmuz 2018 17:57		 TSK'dan Münbiç'te 13'üncü devriye
12 Temmuz 2018 17:41
Hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi
12 Temmuz 2018 17:23		 Karaman'daki FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı
12 Temmuz 2018 17:22
Darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçileri kışladan çıkarmış
12 Temmuz 2018 16:58		 2 polisin şehit olduğu terör saldırısına 3 kez müebbet
12 Temmuz 2018 16:15
Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı
12 Temmuz 2018 16:08		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası temyiz edilecek
12 Temmuz 2018 16:03
İki üst düzey FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
12 Temmuz 2018 15:55		 Eski büyükelçi FETÖ'den hakim karşısında
12 Temmuz 2018 15:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düşünmeden yazmak 1
barış atay 1
nicolas maduro 1
11.07.2018 soma davası kararı 2
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 6
maduro'nun erdoğan'a dünya lideri demesi 2
Hz.Muhammed 1
vurdumduymaz 3
12.07.2018 zuhal olcay'a hapis cezası verilmesi 1
sıkılmak 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam