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703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
703 sayılı KHK'nın 178. maddesine hem aylıklı hem de aylıksız izinli sayılma ifadeleri yer alıyor
703 sayılı KHK ile Kurumlararası geçici görevlendirmenin usul ve esasları yeniden belirlendi.
Ancak bu belirleme yapılırken, kanun metninde çelişkili ifadeler yer aldı.
Örneğin maddenin 2. fıkrasında geçici görevlendirilenlerin aylıklı izinli sayılması öngörülmüşken, 3. fıkrasında geçici görevlendirilenlerin aylıksız izinli sayılması öngörülmüştür.
Kamu kurumu yöneticileri bu ifadelerin hangisine göre işlem yapacaklarını bilmemektedir.
Diğer taraftan, geçici görevlendirmeye dair usul ve esasları çıkarma görevi ise 1 yıl sonra kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir.
İşte hangi fıkranın uygulanacağının belli olmadığı madde
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