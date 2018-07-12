1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi

703 sayılı KHK'nın 178. maddesine hem aylıklı hem de aylıksız izinli sayılma ifadeleri yer alıyor
12 Temmuz 2018 00:06
Yazdır
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi

703 sayılı KHK ile Kurumlararası geçici görevlendirmenin usul ve esasları yeniden belirlendi.

Ancak bu belirleme yapılırken, kanun metninde çelişkili ifadeler yer aldı.

Örneğin maddenin 2. fıkrasında geçici görevlendirilenlerin aylıklı izinli sayılması öngörülmüşken, 3. fıkrasında geçici görevlendirilenlerin aylıksız izinli sayılması öngörülmüştür.

Kamu kurumu yöneticileri bu ifadelerin hangisine göre işlem yapacaklarını bilmemektedir.

Diğer taraftan, geçici görevlendirmeye dair usul ve esasları çıkarma görevi ise 1 yıl sonra kapatılması öngörülen Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir.

İşte hangi fıkranın uygulanacağının belli olmadığı madde
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 57,051 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TRT'nin istihdam fazlası personeli diğer kurumlara dağıtılacak
12 Temmuz 2018 15:44		 Rektörlük seçimlerine dair son durum
12 Temmuz 2018 13:44
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
12 Temmuz 2018 10:45		 Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
12 Temmuz 2018 09:24
Yeni sistemin Belediyeleri ilgilendiren düzenlemeleri
12 Temmuz 2018 00:03		 703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
12 Temmuz 2018 00:01
Spor Genel Müdürlüğü ve KYK kapatıldı
11 Temmuz 2018 22:17		 Başka kurumlara yapılan görevlendirmeler sona erdirildi
11 Temmuz 2018 16:48
Uzman ve uzman yardımcılarına soruşturma yetkisi verildi, harcırahları müfetişlerle eşitlendi
11 Temmuz 2018 14:16		 Diyanet'teki 4+2 düzenlemesi kimleri kapsıyor?
11 Temmuz 2018 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne olması mümkün olmayan kadınlar 2
anlamsızlık 1
nicolas maduro 1
masa başı iş 1
tarım bakanlığını beklemiyordum 1
yerry mina 2
haydari nerede kaldı cemşit 1
feleğin çemberinden geçmek 1
yasin öztekin 2
özgür demirtaş 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam