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NATO bildirisinde Türkiye mesajı
NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız" denildi
NATO zirvesi sonuç bildirisi açıklandı. Bildiride, "Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı önlemleri artıracağız" denildi.
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