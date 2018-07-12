İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı

1416 sayılı Kanunun 21. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına ve hesabına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler, Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır. "

Bu madde doğrultusunda, 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapanlar, mezuniyelerine uygun unvanlara atanmaktadır. Örneğin mühendislik mezunu ise mühendis unvanına atanmaktadır.

Ancak, 1416 sayılı Kanun uyarınca okuyanların atandıkları unvanlar arasında farklar bulunmakta olup, bu da maaş farklarına ve memnuniyetsizliğe neden olmaktadır.

Bu konuda son olarak 9 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı KHK ile birlikte ayrıksı bir düzenleme daha yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Atom Enerjisi adına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurtdışında eğitim görenler uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atanması öngörülmüştür.

İlgili 703 sayılı KHK hükmü şu şekildedir:

"EK MADDE 5- Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Atom Enerjisi Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Atom Enerjisi Uzmanı kadrolarına atanır.

EK MADDE 6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında istihdam edilmek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ve hesabına 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Eneıji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrolarına; doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Eneıji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı kadrolarına atanır."

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında okuyanlar, hesabına okudukları diğer kamu kurumlarının da benzer bir düzenleme yapmasını talep ediyor.