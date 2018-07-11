|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
24 kişiye mezar olan vagonlar parçalanıyor
Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasının ardından,24 kişiye mezar olan 5 vagon parçalara ayrılarak yerinden kaldırılıyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ile Muratlı ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen ve 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından, kullanılmaz hale gelen 5 vagon kepçelerle parçalara ayrılarak çalışmalara başlanıldı. İlk olarak vagonlarda bulunan tekerlekler yerinden çıkartılarak çalışmalara start verdi.
Kullanılmaz hale gelen 5 yolcu vagonu parçalara ayrıldıktan sonra, vinç yardımıyla bölgeden kaldırılması planlanıyor.
Bu haber 1,621 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI