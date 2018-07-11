İntihar etmek isteyen genci sırtında taşıyan polise ödül

Dün gece saatlerinde Hocaömer Mahallesinde 4 katlı bir binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan E.G'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Gökdemir, E.G'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak üzerine atlamış ve güvenli bir yere çekmişti. Kurtardığı E.G'yi daha sonra sırtına alan Polis Memuru Gökdemir, E.G'yi ambulansa kadar taşımıştı. Yaşanılan olay sonrası Polis Memuru Mehmet Gökdemir ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Metin Alper, E.G'nin hayatını kurtarıp daha sonra ambulansa kadar sırtında taşımasından dolayı Polis Memuru Mehmet Gökdemir'e teşekkür etti.

Bir süre Polis Memuru Mehmet Gökdemir ile sohbet eden Müdür Alper daha sonra fincan takımı hediye etti.