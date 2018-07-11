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Antalya emniyetinde tayin rüzgarı
Antalya Emniyet Müdürlüğündeki 13 emniyet müdür yardımcısı ve 1 emniyet amirinin tayini çıktı. Antalya Emniyet Müdürlüğünde başta il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri olmak üzere bir emniyet amirinin de tayini çıktı.
2. sınıf emniyet müdür yardımcıları İlker Eşki Muş'a, Nedim Arkan Bitlis'e, Hasan Mutlu Batman'a, Aşır Sakık Sivas'a, Adem Nazlı Diyarbakır'a tayin edildi. 3. sınıf emniyet müdürlerinden Kadir Yıldız'ın tayini Siirt'e, Ercan Çelik Bingöl'e, Feyzullah Karaaslan Adıyaman'a, Murat Kale Hakkari'ye, Tuncer Kömürcü ve Mehmet Burak Sametay Yanar Polis Akademisi Başkanlığına çıktı. 4. sınıf emniyet müdürleri Tefik Karakayalı'nın tayini Bartın, Hülya Gürbüz'ün Tunceli, emniyet Amiri İsmail Hakkı Efe'nin tayini ise Kars'a çıktığı bildirildi.
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