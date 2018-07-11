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Adıyaman'da FETÖ'den 5 kişi tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ/PDY terör örgütü üyesinden adliyeye sevk edilen 8'inden 5'i tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında Adıyaman merkezli Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Manisa ve Şanlıurfa'da önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden sorgulamaları tamamlanan 8 kişi adli makamlara sevk edildi.
Şahıslardan Aysel B., Gülüzar A., Feyza A., Halime A. ve Mesude A. adlı makamlar tarafından tutuklandı. Esengül K., Zeynep S. ve Gülhan D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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