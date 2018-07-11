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Erdoğan'dan Varank'a 'atom karınca' övgüsü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan övgüyle bahsetti.
11 Temmuz 2018 19:19
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Erdoğan'dan Varank'a 'atom karınca' övgüsü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank için, "Ona atom karınca diyebilirsiniz." nitelendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görevlendirilen Varank, dün gerçekleştirilen törenle görevi devraldı.

Varank, devir teslim töreninde, "Yapacak çok işimiz var, çok yoğun bir gündemimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu hayata geçirmek için 'Bismillah' diyerek hemen çalışmaya başlayacağız. Rabb'im inşallah milletimize karşı bizleri mahcup etmesin, bizlere hayırlı, faydalı hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığındaki yoğun çalışma temposunu bakanlığı döneminde de devam ettireceği mesajını veren Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da övgüyle söz etti.

Erdoğan, kabinede yer alan yeni isimlere ilişkin değerlendirmesi sorulduğunda, "Mustafa Varank'ı zaten tanıyorsunuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız. ODTÜ mezunu, Amerika'da yüksek lisans öğrenimi oldu. Gayretli, pratik, zeki, tuttuğunu koparır, 'atom karınca' diyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın en yakınındaki isim

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Varank, eğitimini bir süre ABD'de sürdürdü.

Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı.

Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005'te tamamlayarak Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlıkta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.

Böcek kumpasının ortaya çıkarılmasında kilit rol oynadı

Varank, Erdoğan'a kurulan böcek kumpasının ortaya çıkartılmasında kilit rol oynadı. Özellikle 17-25 Aralık süreci ve sonrasında FETÖ/PDY mensuplarının en fazla hedef aldığı isim olarak dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan Özel Kuvvetler'deki darbeci kurmayların odasında ele geçirilen notta, Varank'ın ismi ve ev adresi yazılıydı. Darbe girişiminde, Yıldız Teknik Üniversitesinde bölüm başkanı olarak görev yapan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank, darbeci teröristler tarafından Şehzadebaşı'nda şehit edildi.

2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor.
Anadolu Ajansı
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