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Erdoğan'dan Macron ve Trump ile samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi sohbet gerçekleştirdi.
Belçika'nın başkenti Brüksel NATO liderler zirvesine ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ikili görüşmesi öncesi Fransa ve ABD liderleri ile kısa sohbet etti. Erdoğan, NATO liderler zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kısa sohbet gerçekleştirdi.
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