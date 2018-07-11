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Eski Bakan Zeybekci: Millete hizmet makamlarında hak yoktur

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bizim yollarımız bitmez, durmak yok yola devam." dedi.
11 Temmuz 2018 19:27
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Eski Bakan Zeybekci: Millete hizmet makamlarında hak yoktur

Zeybekci, dün bakanlık görevini devrettikten sonra bugün geldiği Denizli'de kendisini karşılayanlarla selamlaştı, onlara teşekkür etti.

Millete hizmetkar olduğu için şükrettiğini, bu sevdanın bitmeyeceğini dile getiren Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bizim yollarımız bitmez, durmak yok yola devam. Allah bize yatakta nasip etmesin, son nefesimiz millete hizmet ederken gitsin, ülkemize, Denizli'mize hizmet ederken gitsin. Rabb'imin yarattığı her yaratığın birbirinden hakkı vardır. Haşeratın ve hayvanatın bile insanların üzerinde, insanların da belki onlar üzerinde mutlaka hakları vardır. Hakkın olmadığı tek bir yer vardır, o da millete hizmet makamlarında hak yoktur, devletin makamlarında hak yoktur ve siyasette hak yoktur. Orada hak millete aittir, orada hak partimize aittir. Onun için bize nerede görev verilirse, nerede hizmet etmemiz istenir ve uygun görülürse orada, makam olarak söylüyorum gönül olarak değil ama makam olarak en üstteki hizmet ne ise Allah şahittir ki bizim için de orada hizmet aynı önemdedir, aynı kıymettedir, aynı şerefte ve aynı onurdadır, aynı hassasiyetle yaparız."

Birçok makama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve milletin takdiri ile geldiğini, Allah'ın millete hizmetkar olmak gibi ulu bir görevi kendisine nasip ettiğini ifade eden Zeybekci, "Bir amelenin çocuğuna, tütün tarlasından gelen bu çocuğa bu millet her şeyi nasip etti." dedi.

Her şeyin güzel olacağını vurgulayan Zeybekci, teri soğumadan AK Parti ile yine köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacağını, görevi devrettikten sonra milletvekilleri ile bunun programını yaptıklarını kaydetti.

Zeybekci, "Hiç kimse merak etmesin, bu memleket büyük bir memlekettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti, çok büyük bir devlettir, çok büyük bir ülkedir. Başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yeni kabinemize de başarılar diliyorum. Rabb'im yardımcıları olsun. İyi olacak, güzel olacak Allah'ın izniyle. Durmak yok yola devam diyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybekci'yi karşılamaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı
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