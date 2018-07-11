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Teröristler hava harekatıyla vuruldu!
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Osmaniye, Şırnak ve Diyarbakır kırsallarına gerçekleştirilen hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsallarındaki teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi.
Harekatlar sonucunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
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