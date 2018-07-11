Adana'da 3 eski hava astsubayı tahliye edildi

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar R.S, E.C. ve A.Ö. ile avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanık E.C, 2008'den 2015 yılına kadar İncirlik Hava Üssü'nde çalıştığını ve son olarak da Afganistan'da görev yaptığını söyledi.

FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını iddia eden E.C, "Bu örgütle hiçbir şekilde bağlantım yoktur. Ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arama yöntemiyle kimseyle iletişim kurmadım. FETÖ üyesi değilim. Bu örgütün mahrem yapılanmasıyla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ/PDY üyeleriyle bağlantı kurmadıkları ve örgüt üyesi olmadıklarını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerini kararlaştırdı.