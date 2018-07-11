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HBYS bilgi işlem taşeron personele kadro verilebilir
Dün Bakanlık görevini devreden Julide Sarıeroğlu, HBYS bilgi işlem taşeron personeli için çalışma yaptıklarını belirtti.
703 sayılı KHK'da, Başbakanlıkta şoför olarak çalışanlar için özel bir düzenleme yapıldığı, memurlar.net'te haber olarak yer almıştı. Tıklayınız.
Bakanlık görevini dün devreden Julide Sarıeroğlu, HBYS bilgi işlemlerinde taşeron olarak çalışan personel için şu açıklamayı yaptı:
"HBYS bilgi işlemde çalışan kardeşlerimizin durumunu, Sayın başbakamınızın talimatıyla aslında biz tamamladık... Seçimden öncesindeki süreçte... İnşallah sayın Bakanımızın döneminde uygulamaya geçmiş olur. Ordaki kardeşlerimiz için de inşallah güçlü bir adım atıp onların taleplerini yerine getirmiş oluruz"
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