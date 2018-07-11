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Ordu'da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde serinlemek için denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi atlattı.
Yeliz, Ekin ve Özenç Düzgün ile Begüm Karaman serinlemek için ilçe sahilinde denize girdi.
Akıntıya kapılanlardan Ekin ve Özenç Düzgün, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen AFAD ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile deniz polisleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda da Yeliz Düzgün ile Begüm Karaman denizden çıkarıldı.
Yeliz Düzgün ile Begüm Karaman da ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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