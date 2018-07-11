1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eskişehir'de operasyon: 22 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
11 Temmuz 2018 19:52
Yazdır
Eskişehir'de operasyon: 22 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde uyuşturucu satın alan 16 kişi ile uyuşturucu satıcısı 6 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 adet kurusıkı silah elde edildi. Toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,409 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 ilde 'Çiftlik Bank' yöntemiyle dolandırıcılık
11 Temmuz 2018 22:40		 Adnan Oktar avukatından bunları istedi
11 Temmuz 2018 20:19
Kedicik şezlongda yakalandı
11 Temmuz 2018 20:13		 Adnan Oktar'ın MOSSAD bağlantısı böyle kanıtlandı
11 Temmuz 2018 20:10
Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi tespit edildi
10 Temmuz 2018 22:30		 Kaçırılan işitme engelli kız Eskişehir'de bulundu
10 Temmuz 2018 22:15
Çuval çuval getirip imha ettiler
10 Temmuz 2018 20:45		 Tartıştığı eşini döverek öldürdü iddiası
10 Temmuz 2018 20:24
Makinistler ifadelerinde kaza anını anlattı
10 Temmuz 2018 18:23		 Tren faciası soruşturmasında 2 makinist serbest
09 Temmuz 2018 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maximilian meyer 1
Cristiano Ronaldo 2
zamanı gelince gitmek 10
diş fırçalamak 1
EKMEK 6
tarım bakanlığını beklemiyordum 1
gram altın 3
Boşanamamak 1
AK PARTİ 3
sıcağı sıcağına hissetmek 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam