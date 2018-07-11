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Eskişehir'de operasyon: 22 gözaltı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon neticesinde uyuşturucu satın alan 16 kişi ile uyuşturucu satıcısı 6 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 53,63 gram sentetik uyuşturucu madde ile 1 adet kurusıkı silah elde edildi. Toplam 22 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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