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Muş'ta askeri araç devrildi: 4 yaralı
Muş'un Bulanık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, zırhlı askeri araç Bulanık-Varto karayolundaki Karaağıl köyü yakınında devrildi.
Araçtaki 4 asker yaralandı.
Yaralı askerler, ambulansla Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.
Geçmiş olsun dileğinde bulunan Uzan, "Askerlerimizin sağlık durumları iyi. Askerlerimizin trafik kazası geçirmeleri hepimizi üzdü. Başta jandarma personellerimiz olmak üzere ailelerine ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.
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