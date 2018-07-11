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İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerine yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.
11 Temmuz 2018 19:58
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İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin temmuz ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü.

16 Temmuz'dan itibaren toplu ulaşıma yüzde 5 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, 16 Temmuz 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 3 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,80 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,50 liraya yükseltildi.

- 15 Temmuz gecesi ulaşım ücretsiz

Meclis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olması kararını aldı.

Oturumda söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 5 zamma tepki gösterdi.

Yapılan zamların kamuoyuna fiyat ayarlaması olarak anlatıldığını belirten Kökoğuz, şunları söyledi:

"Vatandaş zamlardan rahatsız. Yılbaşından bu yana toplu ulaşımda, otopark ve suda yapılan zamlar yüzde 15 oldu. Vatandaş çileden çıkmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kırım Kongo kenesinden farkı yoktur. Çaktırmadan vatandaşın kanını emmeye devam etmektedir Bu zamları sosyal belediyecilik bağlamında lütfen kaldırınız."

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Bülent Çetinkaya ise Kırım Kongo kenesi sözünün ağır olduğunu, ulaşımla ilgili ana gider kaleminin akaryakıt olduğunu, bunda ÖTV ile ilgili düzenleme yapılması halinde belediyelerin rahatlayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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