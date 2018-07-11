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Esenler'de bin çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Esenler Belediyesinin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği sünnet şöleninde bin çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Çocuklar sünnet kıyafetlerini Başkan Göksu'nun elinden aldı.
11 Temmuz 2018 20:01
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Esenler'de bin çocuk erkekliğe ilk adımı attı

Esenler Belediyesi her yıl düzenlediği "Geleneksel Sünnet Şöleni" kapsamında bu yıl da, bin çocuk için sünnet şöleni düzenledi. Dörtyol Meydanı'nda gerçekleşen şölene Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra aileler ve çocuklar katıldı. Başkan Göksu, iki yaşın üstündeki çocukları kapsayan sünnet organizasyonunda, erkekliğe ilk adımı atmaya hazırlanan çocuklara sünnet kıyafetleri dağıtarak bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Birbirinden renkli programların yer aldığı şölende çocuklar, konserler ve animasyon gösterileriyle unutamayacakları bir gün geçirecek.

"Gelecek Türkiye'nin geleceğin mimarlarını sünnet ettiriyoruz"

Bu şöleni her yıl yaptığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Biz şimdiye kadar 12.000 çocuğu sünnet ettik. Bu senede bin çocuğumuzu sünnet edeceğiz. Esenler'de bu anlamda bir gelenek oluştu. Bu Esenler halkının ve Belediyesinin birleşmesi, bütünleşmesi adına önemli bir etkinlik ama her şeyden önemlisi gerçekten çocuklarımızı sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sünnet ettirmemizdir. Bu anlamda da imkan kısıtlığı yaşayan her aileye bu imkanı hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı da gelecek Türkiye'nin geleceğin mimarlarını bu sağlıklı ortamda sünnet ettirmenin huzurunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza güzel bir ömür diliyorum, ailelerini de tebrik ediyorum" dedi

Çocuklar, Esenler Belediyesinin anlaşmalı olduğu özel sağlık kuruluşu ve hastanelerde önceden belirlenen gün ve saatlerde, hijyenik şartlar altında, uzman doktorlar tarafından sünnet edilecek.
İhlas Haber Ajansı
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