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Saklandığı yerin duvarı balyozla kırılarak yakalandı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde elindeki satırla çevreye zarar vererek yanına kimseyi yaklaştırmayan kişi, güçlükle etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan S.K. (37) henüz belirlenemeyen nedenle elindeki satırla çevreye zarar vermeye başladı.
Güneş enerjisi panellerini kıran S.K, bir süre sonra kendini evine kilitledi. Bölgeye yönlendirilen polisleri yanına yaklaştırmayan S.K, ekipleri taş ve cam parçaları atarak uzaklaştırmak istedi.
Biber gazıyla müdahalede bulunarak eve giren polisten kaçan S.K, iki evin istinat duvarları arasına saklanarak polise direnmeyi sürdürdü.
Polis ekipleri, balyozla duvarın bir bölümünü kırarak müdahale ettiği S.K'yi yakaladı.
Satırla kendine zarar verdiği belirlenen S.K, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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