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Suriyeli iş adamları Şanlıurfa'da fabrika kuracak

Şanlıurfa'da Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SİAD) tarafından 10 ayrı fabrika kurulacağı bildirildi.
11 Temmuz 2018 20:07
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Suriyeli iş adamları Şanlıurfa'da fabrika kuracak

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda 10 ayrı fabrika kurmayı amaçlayan SİAD ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasındaki arsa tahsis protokolü, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından imzalandı.

Vali Erin, imza töreninde yaptığı konuşmada, kentte bir yıldır görev yaptığını ve kentte istihdamın artması için bütün imkanların kullanıldığını belirtti.

Fabrikaların kurulması için SİAD üyeleriyle 6 ay önce görüştüklerini belirten Vali Erin, şunları kaydetti:

"Bu, ticari iş olmakla birlikte hem Suriyeli kardeşlerimize hem de Şanlıurfalı insanlarımıza hem istihdam hem de üretim anlamında büyük katkısı olacak büyük bir girişim ve yatırımdır. Her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriyeli kardeşlerimizin içinde bulundukları durumu gönülden ve kalben hissediyoruz ve yaşıyoruz. O kardeşlerimizin tamamının kendilerini güven içinde hissedeceği güne kadar hiçbir zaman bu azalmadı ve azalmayacak. Suriyeli kardeşlerimize her zaman gönlümüzü ve kapılarımızı açtık. Bunu yapmanın maliyeti hiçbir zaman gündemimizde olmadı."

Gaziantep SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli de 6 ay önce görüştükleri konuyu bugün gerçeğe dönüştüren protokolü imzalama aşamasına geldiklerini belirterek, "Siz size düşeni yaptınız, bizlere gönüllerinizi ve kapılarınızı açtınız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İmza törenine Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu ve dernek üyesi iş adamları katıldı.

Açıklamada 10 yatırımcı şirketin Şanlıurfa'da yapacağı toplam yatırım tutarı 80 milyon lirayı bulacağı, ayakkabı imalatı sektöründe 3, inşaat malzemeleri sektöründe 1, poşet üretimi 1, triko üretimi 1, plastik ambalaj 2, tekstil 1 ve geri dönüşüm 1 olmak üzere 10 ayrı yatırımda bin 540 kişi istihdam edilecek kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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