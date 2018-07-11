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Hepsi karaya vurdu! Vatandaşlar şoke oldu
Sivas'ta bulunan Serpincik Göleti'nde karaya vuran ölü balıklar endişeye neden oldu.
Sivas'ta avlanmak için Serpincik Göleti'ne giden vatandaşlar karaya vurmuş ölü balıklarla karşılaştı. Gölet kenarında karaya vuran çok sayıda ölü sazan görenleri tedirgin etti. Balık ölümlerine su seviyesinin azalması, artan su sıcaklığının beraberinde suda oksijen oranının azalmasının neden olduğu tahmin ediliyor.
Gölette ölü balıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "Balıklar oksijensiz kaldığı için ölmüş olabilir. Zehirlenmiş olabilirler de. Yaşayan balıklar da var. Ölümlerin bu derece fazla olması bizi şaşırttı." dedi.
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