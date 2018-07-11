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'Srebrenitsa için bugün ve gelecekte de ses olacağız'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlk gün de Srebrenitsa için ses olduk, bugün ve gelecekte de ses olacağız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımının 23. yılı nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in "Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey dostlarımızın sessizliği olacaktır." sözünü hatırlatan Oktay, "Aliya İzzetbegoviç ve tarih biliyor ki ilk gün de Srebrenitsa için ses olduk, bugün ve gelecekte de ses olacağız. Srebrenitsa Katliamı'nda şehit olan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini paylaştı.
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