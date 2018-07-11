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Adana'da FETÖ sanığına hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan tutuksuz sanık Mustafa B. "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık Mustafa B. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mustafa B, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bir ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanığın örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da hesap hareketliliğinin bulunduğu tespiti dikkate alınarak "örgüte yardım etme" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti sanık Mustafa B'yi 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.
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