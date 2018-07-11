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Öğretmenlik mülakatında elenen adaylar için örnek dilekçe

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatında 50 puan verilerek elenen adaylar için örnek dilekçe...
11 Temmuz 2018 20:28
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Öğretmenlik mülakatında elenen adaylar için örnek dilekçe

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını 11 Temmuz itibariyle açıklamıştır.

Aşağıda 50 puan verilerek elenen adaylar için örnek dilekçe yer almaktadır. İtirazların, en son 13 Temmuz 2018 tarihi Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.
İtirazlar 16 Temmuz Pazartesi günü sonuçlandırılacaktır.
İtirazlardan sonuç alınmaması halinde, adayların itiraz gelen cevapla birlikte Kamu Denetçiliği Kurumuna yeni bir dilekçe ile başvurmaları uygun olacaktır. KDK'nın itirazı reddetmesi halinde, 60 gün içinde sözlü sınavın iptali için, idari yargıda dava açılması gerekmektedir.

Sözlü sınavda elenen adayların ayrıca;

1- 4982 sayılı kanun kapsamında MEB'e başvuru yaparak, güvenlik bağlamında kendileriyle ilgili bir bilgi veya belge olup olmadığını sormaları,

2- Merkezi Sınav Kurulu üyelerini eşit ve adil davranmadıkları için Bakanlıktaki Etik Komisyonuna http://etik.meb.gov.tr/basvuru.html şikayet etmeleri,

3- Adayların büyük kısmına KPSS puanıyla aynı sözlü sınav notu verilirken, kendilerine ayrımcılık yapılarak 50 civarında not verildiği için, Bakanlık yetkililerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna http://tihekdemo1.baskentweb.net/ bildirmeleri ve konunun incelenmesini talep etmeleri gerekmektedir.

Kardeşi FETÖ'den beraat eden öğretmen adayı, elendi

İŞTE İLGİLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK ÖRNEK DİLEKÇE

.... İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
(... Sınav Komisyonu Başkanlığına)

2017 KPSS'den ... puan aldım.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvuruda bulundum ve en yüksek puan alan 3 katı aday arasına girerek ... tarihinde sözlü sınava girdim.

Ancak, 11 Temmuz 2018'de açıklanan sözlü sınav sonuçlarında ... puan verilerek elendim.

Genelde tüm adaylara KPSS puanının aynısı verilmiştir.

Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada güvenlik soruşturması olumlu olanların, KPSS puanına göre atanacağını belirtmişti.

İnternet üzerinden aldığım Adli Sicil kaydına ekte yer veriyorum. Benim FETÖ veya PKK ile herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, iyi de geçmiş olduğunu düşündüğüm sözlü sınav sonucumun diğer adaylar gibi hakkaniyetli bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad
İmza

Adres
TC No
Tel:

Ek: Adli sicil kaydı
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