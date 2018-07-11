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Tesla, Çin'de fabrika kuracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla şirketi, ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de kuracak.
11 Temmuz 2018 20:28
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Tesla, Çin'de fabrika kuracak

Elektrikli araç üreticisi Tesla şirketi, ABD dışındaki ilk fabrikasını Çin'de kuracak.

Tesla, Çin'in Şanghay kentinde yakın gelecekte, resmi izinler alınır alınmaz fabrika inşaatına başlanacağını duyurdu.

Şirket, Şanghay'da inşa edilecek fabrikada üretimin 2 ila 3 yıl sonra başlayacağını ve yılda 500 bin araç üretilmesinin planlandığını açıkladı.

Şanghay kent yönetiminden yapılan açıklamada da Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, Şanghay Belediye Başkanı Ying Yong ve diğer yetkililer arasında fabrikanın kurulması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, fabrikanın, Şanghay'daki en büyük yabancı yatırım olacağı belirtildi.

Çin'de 2014 yılında elektrikli araçlarını satmaya başlayan Tesla'nın California'dan ülkeye gönderdiği araçlara yüzde 15 ithalat vergisi ekleniyor. Buna rağmen Çin'in Tesla için ABD'den sonra en büyük ikinci pazar olduğu ifade ediliyor.

Tesla, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini yükseltmesine misilleme olarak Pekin yönetimi tarafından ilave yüzde 25 ithalat vergisi uyguladığı şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin Çin'de elektrikli araç satışlarının geçen yıl yüzde 82 artarak 468 bin olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın Şanghay'da bir de araştırma tesisi kuracağı ifade edildi.

Bu arada Tesla'nın Çin'e yatırımının ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının olduğu bir dönemde açıklanması dikkati çekti.

Anadolu Ajansı
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