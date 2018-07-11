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8. kattan atlarken akrabaları son anda kurtardı
Adana'da 8 katlı binanın damından atlamaya kalkan bir kişi akrabaları tarafından son anda kurtarıldı. Olay, Yüreğir ilçesi DSİ TOKİ konutlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ergün S. (49), oturdukları 8 katlı apartmanın damına çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şahsın atlama durumuna karşılık hava yastığı açtı.
Polis ile çevredeki vatandaşlar Ergün S.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştığı sırada, akrabaları apartmanın dam kısmına çıktı. Akrabalarını fark eden Ergün S., 8 katlı apartmanın damından kendini aşağı bıraktı. Bu sırada akrabaları son anda Ergün S.'in ellerinden tuttu. Metrelerce yükseklikte sallanan Ergün S. son andan yukarı doğru çekildi. Ergün S. daha sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
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