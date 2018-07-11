Bisikletle kahveyi müşterinin ayağına götürüyor

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde yüksek lisans yapan Murat Sönmez, rafını, dekorasyonunu ve oturma düzenini özenle hazırladığı, Picasso'nun başyapıtları arasında yer alan "Guernica" ismini verdiği kafesinde 11 ülkeden 50 çeşit kahveyi müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sönmez, aldığı siparişleri de 3 tekerlekli özel tasarım bisikletiyle müşterilerinin adresine servis ediyor.

AÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünden 2014 yılında mezun olan Sönmez, üniversitede öğrenim görürken kentteki farklı kahve işletmelerinde çalıştı. Sönmez, mezuniyetinin ardından yüksek lisans yaparken işletme açmaya karar verdi.

Öğrenciyken çalıştığı işletmelerde, farklı ülkelere özgü kahveler konusunda tecrübe edinen Sönmez, 8 ay önce rafından su tesisatına, iç mekan resimlerinden lavabosuna kadar tasarlayıp düzenlediği işletmesini açtı.

Kafenin müşterilerini sanatsal bir ortamda ağırlayan 28 yaşındaki Sönmez, hizmet sunumunda da farklı bir konsept oluşturdu.

Sönmez, bir arkadaşıyla 22 günlük çalışma sonunda içinde kahvelerin muhafaza edildiği deposu bulunan, üretim için gerekli malzemeleri barındıran, özel tenteli ve üç tekerlekli bir bisiklet yaptı.

Sipariş veren müşterilerinin kahvelerini ayağına kadar götüren Sönmez'in dikkat çekici bisikletini yolda görüp fotoğraf çektirmek hatta bir tur atmak isteyenler de oluyor.

"İşletmem tamamen el emeğiyle yapıldı"

İşletmesine 1937'de Pablo Picasso tarafından yapılan, İspanya İç Savaşı sırasında Nazi Almanyasına ait 28 bombardıman uçağının 26 Nisan 1937'de İspanya'daki Guernica şehrini bombalamasını anlatan "Guernica" adını koyan Sönmez, mezun olduktan sonra öğretmelik yapmak yerine iş yerini açmak için kolları sıvadığını söyledi.

Yeteri kadar parayı topladıktan sonra geçen yıl işletmesinin açılışını gerçekleştirdiğini anlatan Sönmez, şöyle konuştu:

"İş yerimi 45 günlük çalışma sonunda tamamen kendim hazırladım. Türkiye, Etiyopya, Guetamala, Kenya, Kosta Rika, Brezilya gibi 11 ülkeden farklı kahveleri iş yerimizde işleyip, özel tasarım bisikletimizle misafirlerimizin adresine götürüyoruz. 50 çeşit kahvemizi, taze kavurup, öğüterek müşterilerimize ikram ediyoruz. Bazen kendim gidiyorum bazen de yardımcım. Kahveleri, aracılar vasıtasıyla yurt dışından getirtiyor, burada hazırlıyorum. Resim öğretmeni olduğum için de işletmeye özel bir isim verdim. Guernica, Picasso'nun bir tablosunun ismi. İspanya ile Nazilerin savaşını anlatan duygu yüklü bir tablo. Bundan dolayı iş yerimin adı Guernica oldu."