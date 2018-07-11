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Antalya Körfezi'nde yeni bir barbunya türü tespit edildi

Kızıldeniz'de yaşayan barbunya türlerinden olan "Upeneus tragula" balığı, 600 mil yol katederek geldiği Antalya Körfezi'nde görüntülendi.
11 Temmuz 2018 20:44
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Antalya Körfezi'nde yeni bir barbunya türü tespit edildi

Kızıldeniz'de yaşayan barbunya türlerinden olan "Upeneus tragula" balığı, 600 mil yol katederek geldiği Antalya Körfezi'nde görüntülendi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yaptığı açıklamada, körfezdeki balık popülasyonunu incelemek için zaman zaman yaptığı dalışlarda farklı gördüğü balıkları, görüntüsünü çekerek incelemeye aldığını söyledi.

Gökoğlu, mavi renkli bir balığı incelediğinde, Antalya Körfezi'nde ilk defa görülen barbunya türlerinden "Upeneus tragula" olduğunu tespit ettiğini kaydetti.

Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Kızıldeniz'den Antalya Körfezi'ne ulaştığını işaret eden Prof. Dr. Gökoğlu, balığın yavru olduğunu ve ticari popülasyonunun oluşabileceğini vurguladı.

Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde bu türle birlikte Kızıldeniz orjinli 61'inci türü tespit ettiklerini, bu sayının Süveyş Kanalı'ndaki genişleme ve derinleştirilme ile iklim değişikliği gibi nedenlerden dolayı artabileceğini belirterek, "Kızıldeniz'den Akdeniz'e ekonomik değeri yüksek olan balıkların gelmesi sevindirici. Bu balığın kısa sürede bölgede ve Ege'de popülasyonu artacak ve balıkçılara ekonomik açıdan katkı sağlayacak. Bu balık türü de artık Akdeniz'in sakinlerinden. Çok sayıda karides türü de bölgemize göç etti. Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'den yola çıkarak Süveyş Kanalı'nı geçen bu deniz canlıları, Akdeniz'i kendilerine yurt ediniyorlar." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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