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Kangal köpeklerine ilgi arttı

Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Son dönemde çok talep alıyoruz. Kangal köpeği sahiplenmek isteyenlerin sayısı son 1-2 ayda yüzde 80 civarında arttı."
11 Temmuz 2018 23:35
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Kangal köpeklerine ilgi arttı

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeklerini sahiplenmek isteyenlerin sayısı son dönemde artış gösterdi.

Yüzyıllardır Anadolu insanının sadık dostu olan, kendisine emanet edilen sürüleri, çiftlikleri ve evleri koruyan Kangal köpekleri, yoğun ilgi görüyor.

Ana vatanı Sivas'ın Kangal ilçesi olan Kangal köpekleri, dostluğu, sadakati ve zekasıyla sürü sahiplerinin en çok tercih ettiği köpek ırkları arasında yer alıyor. Bunun yanında evinde veya çiftliğinde köpek beslemek isteyen çok sayıda kişi de Kangal köpeklerini tercih ediyor.

Sivas'ta yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi'nde kurulan, İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde Kangal ırkı köpeklerin üretimi yapılıyor. Kangal köpeklerini sahiplenmek isteyenler, merkezden yavru köpek temin edebiliyor.

Merkezin işletmecisi Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuşmayan bir hayvanın dilinden ancak iradesiyle ona çok bağlı olan insanların anlayabileceğini söyledi.

Son dönemde gündeme gelen hayvana eziyet haberlerinin üretici olarak kendilerini çok üzdüğünü belirten Yıldız, bu tür haberleri okuyunca yüreğinin sızladığını, huzursuz ve tedirgin olduğunu ifade etti.

Hayvana eziyet haberlerinin gündeme gelmesinin ardından hem merkezlerine gelen ziyaretçi sayısında hem de Kangal köpeği sahiplenmek isteyenlerin sayısında bir artış olduğunu dile getiren Yıldız, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ve tedirginliklerini biraz da olsa giderdiğini aktardı.

"Hayvanlar yüreğiyle kendini anlatan bir dosttur"

Yıldız, hayvanlara eziyet olaylarına tepki gösterenlerin hayvan sahiplenmek istediğini, bu durumun merkeze olan talebi artırdığını anlattı.

Hayvana eziyet olaylarıyla ilgili ciddi önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Merkezimize gelen ziyaretçilerimizle köpeklerimizin buluşması ve onların birbirlerine bağlı olan iletişimleri bizleri çok mutlu ediyor. Yaşayan bir canlının hunharca patilerini kesmek, gözlerini oymak sağlıklı ve akılcı bir davranış değil. Bu kişilerin ciddi bir tedavi görmeleri gerekir. Hükümetimizin bu konuda ciddi ve kalıcı bir tedbir alması lazım. Bu dostları, bu canlıları yaşatabilmenin yöntemlerini istişare edip, üreticilerle de konuşup iyi bir neticeye varmak lazım. Radikal bir tedbirin olması lazım çünkü bu hayvanları dövüştürenler var. Bu çok sağlıklı ve etik değil. Hayvanlar, konuşamayan ama yüreğiyle kendini anlatan bir dosttur ve bu kaynaşma bir sadakattir. Bir hayvanı canavarca katleden, döven, zulmedenler bizden değildir."

"Kangal köpeğini evinde besleyenler var"

Kangal köpeğinin aklı, davranışı, güzelliği ve gücüyle dünyaya mal olan bir ırk olduğuna işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Kangal köpeği kalitesi, iç güdüsü, bağlılığı, dayanışması, çocuk sevgisi, yaşlıya olan aşkı, sahibine olan genel yapısıyla biliniyor. Bu özelliklerinden dolayı son dönemde daha çok ilgi görmeye başladı. Anadolu Aslanı olarak da bilinen Kangal köpeğinin kalitesini ve büyüleyici özelliğini gören herkes bu hayvanı sahiplenmek istiyor. Kangal köpeğini evinin içerisinde dahi besleyenler var. Kangalların popülerliği boşuna değil. Kangal köpeği gerçekten doğal bir ırktır, çok yanları ve temiz bir sadeliği vardır. Güvenilirdir ve bugüne kadar aksi bir şey yapmamıştır, evin içerisinde yaşayan çocuğundan, yaşlısına ve hatta kedisine dahi çok sadık davranır. Çok zekidir, içseldir ve duygusal bir dosttur. Bu nedenle insanlar Kangal cinsi köpek sahiplenmek istiyor. Son dönemde çok talep alıyoruz. Kangal köpeği sahiplenmek isteyenlerin sayısı son 1-2 ayda yüzde 80 civarında arttı."
Anadolu Ajansı
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