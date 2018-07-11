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Diyanet, kurban organizasyonlarını denetleyecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan düzenleme kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alacak.
Yardım kampanyalarının usul ve esasları belirlenecek
Buna göre Başkanlık, vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek.
Ayrıca, Başkanlık tarafından yönetilen cami, mescit ve Kur'an kurslarının müştemilatındaki yerlerin kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesiyle ilgili iş ve işlemler Diyanet tarafından yürütülecek. Başkanlık, cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama, usul ve esaslarını belirleyebilecek.
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