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15 Temmuz gazisinden şehit 33 askere vefa

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay, Bingöl-Elazığ karayolunda 25 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 33 asker anısına yaptırılan anıtı ziyaret ederek terörü lanetledi.
11 Temmuz 2018 20:53
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15 Temmuz gazisinden şehit 33 askere vefa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki saldırıda yaralanan Bingöllü gazi Onur Asutay, 24 Mayıs 1993'te Elazığ-Bingöl karayolunda terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen 33 er anısına yaptırılan anıtı ziyaret ederek terörü lanetledi.

Bingöl'de yaşayan Asutay, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla PKK'lı teröristlerce 25 yıl önce katledilen şehit askerlerin temsili mezar taşlarının bulunduğu "33 Asker Anıtı"na gitti. Burada askerler için dua eden Onur Asutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi gecesi bacağına isabet eden kurşunla yaralandığını söyledi.

Üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'da yaşananları hiç unutmadığını belirten Asutay, bu duygularla 25 yıl önce şehit düşen 33 askeri de saygıyla andığını ifade etti.

Asutay, bugün de olsa yine canı pahasına mücadele etmeye hazır olduğunu dile getirerek "Aradan 2 yıl geçti hala aynı duygular içerisindeyim. 1 değil 100 yıl geçse aynı duyguyu yaşayacağız. 15 Temmuz Türkiye'nin ayağa kalktığı, yeni bir dirilişin tarihi oldu." ifadelerini kullandı.

"Canımız pahasına ülkeyi korumaya devam edeceğiz"

"15 Temmuz, devletin şahlanışına karşı gelen, devletin içinde sızmış din düşmanlarıyla Müslümanların kavgasıydı." diyen Asutay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi aldatan bu soysuzlar yok oldular, Allah'ın izniyle de yok olmaya devam edecekler. Bundan sonra da Türkiye'de herhangi bir saldırıda bulunamayacaklar. O gün pet şişelerle, sopalarla, taşlarla bunlara karşı koyduk. Bize silahla ateş eden hainlere sadece elimizdeki pet şişeleri atıyorduk. O gün pet şişelerle, sopa ve taşlarla ülkeyi nasıl savunduysak bundan sonra da canımız pahasına ülkeyi korumaya devam edeceğiz."

Aradan geçen 2 yılda boş durmadıklarını, 37 il gezerek 15 Temmuz ruhunu anlatmaya çalıştıklarını anlatan Asutay, yaşadığı sürece de 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak için gayret göstereceğini aktardı.

Asutay, 15 Temmuz'u yeni nesillere aktarmaya devam etmek için Bingöl'de Milli İrade ve Demokrasi Derneği İl Başkanlığını kurduklarını, çalışmalarını dernek çatısı altında sürdüreceklerini bildirdi.

"Asla ve asla hainlere fırsat vermeyeceğiz"

"Bin yıl geçse de 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." diyen Asutay, şunları kaydetti:

"O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktık ve hainlere gereken dersi verdik. Gazi olduğum için gururluyum, onurluyum. Bundan sonra 15 Temmuz'un unutulmaması için bunları anlatacağız. Asla ve asla bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bir daha böyle olayların olmaması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyorsak ülkemizin refahı, barışı ve güveni için her zaman 15 Temmuz'u konuşacağız, herkese hatırlatacağız."
Anadolu Ajansı
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