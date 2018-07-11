'Kazanın yaşandığı yere 77 ambulans gitti'

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazası anından itibaren 77 ambulansın olay yerine intikal ettiğini ve bunlardan 40'nın İstanbul'dan geldiğini belirtti.

TSK ve AFAD ekiplerinin de olay yerinde kendilerine destek verdiğini dile getiren Becerir, "Yaralı sayımız 40'a düştü. Bunların içerisinde de 7 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan yaralıların hayati tehlikeleri var ama umutluyuz. Yani hayatta kalmaları için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Olay yerine 77 ambulans gitti. 15 UMKE ekibi, 3 hava ambulansı destek verdi. TSK'nın, AFAD'ın, her kurumun desteği var. Bugün itibariye hastanelerimizde 40 kadar yaralı kalmış durumda. Muhtemelen yarın da bu sayı 20'ye düşecektir." diye konuştu.

İstanbul'da ikamet eden yaralıların İstanbul'daki hastanelere sevk edildiğini belirten Becerir, şunları kaydetti:

"Yaralılar, tüm ilçelerimizdeki hem devlet hem özel hastanelerimize sevk edildi. İstanbul'a, Lüleburgaz'a da yaralılar sevk edildi. İstanbul ekibi 40 ambulansla bize destek verdi. İstanbul'da ikamet eden yaralıları evinin yakınındaki hastaneye götürdük bugün.

Çok şükür alnımızın akı ile çıktık. Allah milletimize, ülkemize böyle kazalar yaşatmasın. Tekrar kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."