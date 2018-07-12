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Adalet Bakanlığı taşra personeli nakil ilanını bekliyor
Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görevli yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve diğer unvanlarda çalışan personel hala Komisyonlarası nakil ve isteğe bağlı yer değiştirme taleplerinin alınmasını bekliyor.
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü kendi personeli için başvuruları Haziran ayında sonuçlandırdı.
Ancak, Bakanlık personeli hala ilanın yayımlanmasını ve başvuruların alınmasını bekliyor.
Geçen yıl bu ilan zabıt katipleri için 9 Haziran'da, yazı işleri müdürleri için ise Haziran ortasında alınmıştır.
İlan yayımlanmadığı için nakil düşünen hiçbir personel yıllık iznine çıkamıyor... Kalacaklar mı gidecekler mi belli olmadığı için ev sahiplerine birşey söyleyemiyorlar...
Çocuklarının okul kaydını yaptıramıyorlar...
Sonuç olarak ortada bir sürü mağduriyet var...
Bakanlık çalışanları, Bakanlığın bir an önce gerekli duyuruya çıkmasını, telefonla arayıp bilgi isteyen personele bilgi verilmesini veya internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapmasını talep etmektedir.
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